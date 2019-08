Ana Maria Braga chora no ‘Mais Você’

Ana Maria Braga foi às lágrimas com uma surpresa organizada pela produção do ‘Mais Você’. Nesta sexta-feira, foi ao ar o programa de número 5.000. Ao final da atração, a apresentadora foi surpreendida com um bolo e não conseguiu segurar a emoção: “É muita emoção para caber na foto. A gratidão é enorme a todo esse time que trabalha comigo e a vocês. Tudo que a gente está fazendo não teria sentido sem vocês!”, disse.