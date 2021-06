Ana Maria Braga chora ao vivo com morte de ex-diretor do Mais Você

Ana Maria Braga se emocionou no Mais Você, da TV Globo, nesta terça-feira (29) após comentar sobre a morte de três amigos que faleceram na última segunda-feira (28).

+Mônica Martelli posa com a filha e defende uso de máscaras: ‘Escute a ciência’

+Zé Felipe sobre fama de pegador de Eduardo Costa: ‘Vai pegar o Lázaro’

+Xuxa revela que já ‘deu bolo’ em Roberto Carlos: ‘Foi um bafafá’ Um deles é o ex-diretor do programa, Mário Márcio Bandarra, que morreu aos 66 anos. “Era um profissional muito querido por todos, um diretor sensível que vai deixar muita saudade”, disse a apresentadora.

Ana Maria ainda lamentou a morte da cozinheira Glenys Silvestre e do advogado Sergio Dantino. “Glenys Silvestre, cozinheira de mão cheia, que participou várias vezes do Mais Você. Uma dessas vezes foi memorável. Foi ela que nos ensinou a fazer a polenta na tábua. Não era um prato, era um acontecimento e Sergio era muito ligado à cultura e dividia o seu tempo com diversas produções culturais”, afirmou a apresentadora.

Veja também