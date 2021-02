Ana Maria Braga capricha em maquiagem de Carnaval e internautas reagem: ‘Camaleoa da TV’

Ana Maria Braga entrou de cabeça no clima de Carnaval nesta segunda-feira (15). Em seu programa ‘Mais Você’, a apresentadora caprichou da maquiagem carnavalesca e gerou repercussão nas redes sociais.

Quase toda semana inovando no visual com seus cabelos coloridos, hoje ela aderiu as madeixas em tons candy colors e caprichou na make, exibindo os olhos e as sobrancelhas com brilhos e escuros .

No Twitter, alguns internautas e fãs de Ana comentaram sobre o look dela. “Ana Maria Braga acaba de salvar o carnaval”, reagiu um usuário; “Ana Maria a camaleoa da TV Brasileira”, disse outro; “Ana Maria Braga acordou com duas taturanas no lugar da sombrancelha”, brincou um terceiro seguidor.

Veja as fotos de Ana Maria Braga:

