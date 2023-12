Ana Maria Braga alerta sobre venda de produtos na web em nome dela: ‘É mentira’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2023 - 15:50 Para compartilhar:

A apresentadora Ana Maria Braga, 74 anos, fez uma alerta durante o ‘Mais Você’ (TV Globo) desta quarta-feira, 6, sobre produtos à venda pelas redes sociais que levam o seu nome. A veterana negou que esteja vinculada aos anúncios, avisando para o público que tudo não passa de uma mentira.

“Quero fazer um alerta. Eu olho as redes sociais e vejo uns aplicativos e tal e tem algumas coisas que saem a respeito da gente que não são verdadeiras”, começou a loira.

“Normalmente, eu não me expresso, não falo a respeito disso, mas quando vejo que as pessoas estão sendo enganadas e gastando seu rico dinheirinho nessa época do ano, que está todo mundo já apertado… As pessoas, hoje em dia, fazem uso de uma chamada ‘inteligência artificial’, que a gente até já contou aqui como é que é, o que acontece, como faz… Mas fazem uso para o mal”, continuou ela.

“Imitam a minha voz, pegam imagens minhas, de amigos meus. Eu não faço venda de produto de estética, gente! De beleza, que faz desaparecer ruga, que faz emagrecer, que faz sumir a gordura do dia para a noite, chá milagroso, não tomo remédio para poder fazer pele bonita. Isso não adianta… Colágeno… Isso não existe, gente! Primeiro que é alimentação, qualidade de vida, tipo de vida que você leva”, disparou a comandante do matinal.

“Não tem milagre para isso, eu não faço esse tipo de venda! Eles fazem o negócio e usam até a minha voz por causa da inteligência artificial. E aí um monte de gente cai”, lamentou.

“Então eu resolvi vir aqui para dizer que é mentira. Tudo que eu publico está nas minhas redes, no meu WhatsApp, na Rede Globo, nas nossas redes, no meu site, Ana Maria Braga. Vai lá, descobre o que tem lá. O que tiver lá eu estou fazendo. Se não tiver, não estou, não sou eu, não comprem, é mentira. Não joguem seu dinheiro fora. Obrigada pelo espaço no programa”, finalizou a apresentadora.

