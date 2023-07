Ana Marcela e Scheffer buscam resultados inéditos no Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 23:00 Compartilhe

Atual campeã olímpica de águas abertas, Ana Marcela Cunha entra em ação logo no primeiro dia do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka, no Japão, que começa nesta sexta-feira, ao participar da prova de 10 quilômetros, quando também buscará sua classificação para os Jogos Olímpicos de Paris.

O desafio de Ana Marcela será duplo. Recuperada de uma cirurgia no ombro esquerdo, a atleta assegura que está 100% fisicamente. “Não sinto nenhuma dor ou incômodo e tenho feito ótimos treinos nos últimos dias.”

Ela também entrará na prova desta sexta-feira, a partir das 20h (horário de Brasília), na raia montada na Seaside Momochi Beach Park, em busca de um duplo “prêmio”: a vaga olímpica para Paris, no ano que vem, e sua primeira medalha de ouro na prova dos 10 km em campeonatos mundiais.

“O ‘plano A’ é nadar para ganhar a prova, daí se vier a vitória nos 10 km num Mundial será também a medalha que falta na minha coleção”, disse Ana Marcela, que já ganhou uma de prata e três de bronze nesta prova, que é a mesma realizada nos Jogos Olímpicos. Já para carimbar o passaporte rumo a Paris, Ana Marcela precisa ficar entre as três primeiras colocadas nesta sexta-feira.

A nadadora baiana ainda participará em Fukuoka de outros dois eventos, os 5 km, no dia 17, e o revezamento misto 4 x 1.500 m, no dia 19.

No masculino, o velocista Fernando Scheffer fará sua estreia dia 23, nas eliminatórias dos 200 m livre, mesma prova na qual conquistou a medalha de bronze na natação nos Jogos de Tóquio, em 2021.

