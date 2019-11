Ana Marcela é escolhida como melhor nadadora de águas abertas

A revista norte-americana de natação Swimming World escolheu a brasileira Ana Marcela Cunha como a melhor atleta de provas de águas abertas do mundo em 2019. Entre os homens, a premiação ficou com o alemão Florian Wellbrock.

2019 de títulos

Para alcançar este feito Ana Marcela teve um 2019 de conquistas, como as vitórias na etapa de Doha da Série Mundial, os dois ouros no Mundial (nas provas de 5 km e 25 km), a primeira posição nos Jogos Pan-Americanos em Lima (Peru) e as conquistas no Mundial de Praia, em Doha (Catar), e no Mundial Militar, em Wuhan (China).

Prêmio Atleta do Ano

Agora, Ana Marcela concorre ao prêmio de Melhor Atleta do Ano de 2019 concedido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Os campeões serão conhecidos no dia 10 de dezembro, oportunidade na qual acontece a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Entre os homens os candidatos são o surfista Gabriel Medina, o ginasta Arthur Nory e o canoísta Isaquias Queiroz. Já na premiação feminina concorrem Ana Marcela, a boxeadora Beatriz Ferreira e a esgrimista Nathalie Moellhausen.