Ana Hikari e Bruna Aiiso desabafam sobre racismo após comparações

As atrizes Ana Hikari e Bruna Aiiso, da novela “Família É Tudo“, compartilharam um vídeo na quarta-feira, 28, com um desabafo sobre racismo após serem comparadas uma com a outra repetidamente.

“Pessoas com ascendência asiática não são todas iguais. Essa é uma visão racista e de apagamento das nossas individualidades. Presumir que pessoas asiáticas são da mesma família ou têm alguma afinidade pelo único fato de terem a mesma ascendência, também”, escreveram as globais, na legenda do post.

“Nós não somos da mesma família. A gente nem é parecida”, começa Ana. E Bruna complementa, relatando ter sido confundida com a colega por diversas vezes.

Os relatos vão além: enquanto Ana diz que já entrou no condomínio de Bruna sem ser identificada, Bruna diz que a colega já foi parabenizada por um projeto que não era dela.

“Pessoas racializadas passam por isso diariamente, mas é engraçado que ninguém confunde gente branca, né? A premissa de que pessoas amarelas são todas iguais, além de ser um pensamento racista, é de uma ignorância tremenda”, continuou Ana.

