Ana Hickmann teria tomado cabeçada e sido ameaçada pelo marido, diz portal

12/11/2023 - 12:19

A apresentadora Ana Hickmann confirmou que foi conduzida até uma delegacia na cidade de Itu após um desentendimento dela com o marido Alexandre Correa no último sábado, 11.

De acordo com informações do G1, o boletim de ocorrência registrado por Ana dá conta de que ela foi agredida com cabeçadas e teve o braço pressionado contra a porta. No registro ainda consta que ela foi ameaçada.

De acordo com a Polícia Militar, Alexandre não foi encontrado em casa quando a viatura chegou ao local.

A assessoria de imprensa da apresentadora soltou um comunicado confirmando que a Polícia Militar foi acionada no sábado após um desentendimento entre o casal. Confira a nota na íntegra.

“Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”.

