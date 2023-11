Ana Hickmann tem pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha negado

Agora, o pedido de divórcio litigioso vai tramitar pela Vara de Família, segundo o advogado, Enio Martins Murad. A informação é do “g1”.

No “Domingo Espetacular”, Ana falou pela primeira vez sobre o assunto e comentou a decisão do divórcio. “Dei entrada pela Maria da Penha. A lei está aí para nos proteger. Foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso e tantas outras que também foram vítimas. A lei, que é cada vez mais forte, me protegeu”, relatou ela, que também pediu medida protetiva de urgência contra o Alexandre.