Ana Hickmann se manifesta após boatos de que estaria grávida de Edu Guedes

Na manhã desta sexta-feira, 17, a apresentadora Ana Hickmann, 43, usou as redes sociais para pedir respeito – após boatos de que estaria grávida do namorado, o chef de cozinha Edu Guedes. Na semana passada, ela desfilou para uma marca de luxo em São Paulo e foi alvo de comentários de que estaria mais ‘cheinha’, daí, então, surgiu especulações de uma possível gravidez.

“Durante a minha carreira de modelo, tive que manter um padrão de peso e de medidas. Depois, isso já não era necessário. O que importava era a minha saúde, mas continuei sendo pressionada e cobrada em relação ao meu corpo. Agora que achei que finalmente teria a liberdade de viver a minha vida, buscar saúde e plenitude, esbarro com comentários e títulos como esses do vídeo”, disse Ana Hickmann em um post no Instagram.

“’Será que ela está grávida?’. ‘Nossa, como ela engordou’. ‘Está caidinha’. Isso tudo é muito ruim. Não tenho a liberdade de estar como quero, porque eu me permiti estar assim. Preciso justificar e ler as pessoas falando de algo que não deveria ser assunto público. Muitas mulheres sofrem diariamente com essa cobrança. Se privam de vestir o que querem, de irem à praia, de serem elas mesmas. Isso tem que acabar.”

“Respeitem nossos corpos. Respeitem as mulheres!, finalizou a apresentadora da Record TV.

