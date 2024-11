Ana Hickmann relembra primeiro encontro com Edu Guedes: ‘Mexeu comigo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 16:23 Para compartilhar:

Ana Hickmann relembrou seu primeiro encontro com seu noivo, Edu Guedes. A apresentadora revelou que o encontro foi tão emocionante que a fez chorar durante a noite.

“Ele me convidou para jantar. Ele me ouviu tanto que eu chorei a noite inteira. O Edu foi muito gentil comigo. A partir daquele momento, tudo mudou, porque ambos estávamos solteiros… Algo ficou diferente, mexeu comigo de um jeito que nunca havia mexido antes. Eu não sabia que isso poderia acontecer”, disse no programa Selfie Service, no YouTube.

Ela ainda esclareceu que o encontro aconteceu após seu divórcio de Alexandre Correa. Ana revelou que Guedes se aproximou dela com o intuito de ajudá-la. “Eu queria distância, não queria falar com ninguém. Meu foco era meu filho, nada mais importava.”

Os dois trabalharam juntos de 2005 a 2009 no programa Hoje em Dia, da Record TV. Quando se reencontraram, fazia mais de dois anos que não conversavam. Ana disse que, na época do encontro, o chef chegou a oferecer um apartamento para ela, pois havia notícias alegando que ela poderia perder sua casa no processo da separação.

A apresentadora também falou sobre o medo de assumir o relacionamento publicamente. “Não queria prejudicar o Edu, sempre tive muito carinho por ele como amiga. Quando saímos pela primeira vez juntos e fomos conversando, esse carinho foi crescendo e se transformando em outra coisa”, explicou.

Em novembro de 2023, Ana Hickmann denunciou o ex-marido Alexandre Correa por agressão e se separou em seguida. Ela assumiu o relacionamento com o chef de cozinha em março. O casal noivou em junho.