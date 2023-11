Ana Hickmann pede divórcio com base na Maria da Penha; Alexandre Correa nega agressão em depoimento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2023 - 20:43 Para compartilhar:

A apresentadora Ana Hickmann, 42 anos, deu entrada no pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha, denunciando o marido, Alexandre Correa, 51, por violência e lesão corporal. Ela também pediu medida protetiva contra ele.

A decisão seria uma forma de agilizar o processo do fim do casamento que durou 25 anos. Antes, Alexandre já havia dado início ao processo de divórcio, segundo declarações de seu advogado para a revista Quem.

No último dia 11, a ex-modelo registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre, relatando a briga que o casal teve momentos antes, em casa, em Itu, interior de São Paulo. A discussão foi presenciada pelo filho do casal, Alezinho, de nove anos, que teria ficado abalado com a cena.

A apresentadora contou que estava na cozinha da casa quando o empresário se aproximou e ouviu a sua conversa com o filho do casal. O assunto desagradou o empresário, que teria partido para a agressão. Alexandre teria pressionado Ana contra a parede, além de ter ameaçado dar cabeçadas.

Ao tentar se desvencilhar para pegar seu celular que estava em outro cômodo, Alexandre teria pressionado o braço da apresentadora contra a porta propositalmente.

O empresário acabou trancado fora de casa ao se dirigir à área externa, o que teria possibilitado Ana Hickmann telefonar para a polícia. Momentos depois, Alexandre negou que tivesse agredido a mulher, mas reconheceu, mas depois, através de publicação no Instagram, que houve desentendimento, afirmando que “não gerou maiores consequências”.

Em depoimento, Alexandre Correa nega agressão

Nesta quinta-feira, 23, o empresário Alexandre Correa prestou depoimento à delegada Márcia Pereira Cruz, na DDM Itu (Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Itu), interior de São Paulo, e negou que tenha agredido Ana Hickmann.

Nos registros na DP, obtidos pelo site da revista Quem, o marido da apresentadora declarou que “nunca houve qualquer tipo de violência” durante os 25 anos de casamento.

Alexandre citou a conversa de Ana Hickmann com o filho, alegando que a revelação da mãe fez a criança chorar, disse que teria tentado se acalmar e mencionou “discussão acalorada” na churrasqueira da mansão.

Em seu relato, ele não admitiu a agressão à apresentadora. Alexandre alegou, no entanto, que Ana Hickmann machucou o braço após um acidente com o trinco da porta.

Depoimento completo:

“Alexandre declarou que: é casado com Ana Lucia há 25 anos e juntos possuem um filho, Alexandre, de nove anos. Sobre os fatos declara que no sábado (11/11/2023), por volta das 13h30, estava em sua casa com sua esposa e seu filho Alexandre na cidade de Itu (SP). Que Ana Lucia abordou um assunto e seu filho começou a chorar. Que, diante do choro do filho, o declarante decidiu ir até seu quarto para se acalmar. Algum minuto após, Alexandre, o filho, se distraiu em seu ipad em um cômodo a uns 80 metros de distância.

Então, autor e vítima iniciaram uma acalorada discussão na área da churrasqueira do imóvel. Que, pelo tamanho da casa, ninguém conseguiu visualizar a discussão. Que, durante a discussão, Ana Lucia disse que iria chamar a polícia. Que Ana pegou seu celular e, ao passar por uma porta de vidro, Ana tentou fechar a porta do cômodo e o declarante tentou segurar essa porta com o pé. Nesse momento, o braço de Ana foi atingido pelo trinco da porta. De imediato, o declarante se afastou da área e deixou que Ana Lucia se afastasse dele e fechasse a porta da cozinha, momento em que ela acionou a polícia militar. Ficou atônito com a atitude de Ana e decidiu deixar a residência. Esclarece que nunca houve qualquer tipo de violência durante a constância do matrimônio de 25 anos. Durante as declarações, o autor tomou ciência das medidas protetivas deferidas nos autos bem como do mandado judicial de busca domiciliar expedido pelo juízo, e que está sendo cumprido neste momento. Sendo certo que afirma que não possui e nunca possuiu nenhum tipo de arma de fogo.”

