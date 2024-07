Ana Hickmann não contém as lágrimas ao mostrar hematomas de violência doméstica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 21:07 Para compartilhar:

A apresentadora Ana Hickmann, 43 anos, relembrou os momentos de violência de que foi vítima dentro de casa, em novembro de 2023, que culminou no pedido de separação. Ela participou de um evento, nesta quarta-feira, 17, e deu detalhes de como a discussão com seu então marido, o empresário Alexandre Correa, aconteceu.

Durante o evento, Ana mostrou pela primeira vez algumas imagens nas quais é possível verificar os hematomas no braço. A apresentadora foi às lágrimas durante o relato diante de mulheres que viveram o mesmo tipo de situação.

No palco, falando para uma plateia, Ana viu no telão as imagens em que ela está com uma marca roxa no braço.

“Isso foi no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que eu pedi socorro. Eu nunca trouxe as imagens para ninguém, aliás, essa semana completou oito meses e eu quis fazer isso porque eu queria mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencia. Somos as mesmas e passamos pelas mesmas coisas”, declarou ela.

“Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. E tudo ocorre do mesmo jeito. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres”, acrescentou a apresentadora, emocionada.

Ana Hickmann contou que, ao prestar seu depoimento na delegacia, ela ouviu dos agentes que não era culpada e que merecia ser feliz. As palavras de acolhimento, segundo ela, foram muito importantes naquele momento de fragilidade.

“Se eu for feliz, o meu filho vai ser feliz. Se eu seguir, vou ser melhor mãe, vou conseguir ser um exemplo para ele. E, acreditem, fui julgada por isso: ‘Ela não está sofrendo. Ela não está chorando. Ah, está tudo certo’. Julgamentos a gente vai ter o tempo todo, as pessoas vão apontar dedo, mas no final do dia só a gente sabe o que está acontecendo”, desabafou a apresentadora.