Ana Hickmann mostra lago no jardim da mansão: ‘Sonho’

Ana Hickmann compartilhou com os seus seguidores uma nova área de sua mansão. A apresentadora não conteve a emoção ao mostrar o lago que mandou construir no jardim da residência, que fica em Itu, no interior de São Paulo.

“Gente, eu juro. Isso aqui é um sonho e olha quem já está curtindo. Ainda falta alguns detalhes”, disse ela enquanto mostrava o marido Alexandre Côrrea ao fundo. “Quem manda no lago sou eu”, brincou ele. “Estou mais que impressionado. Muito tocado com o que estou vendo”, elogiou o marido da apresentadora.

Ana ainda revelou nas imagens que a obra foi realizada em três dias e que apesar da rapidez, ainda faltam alguns detalhes para deixar como ela idealizou, como as flores que ainda não foram plantadas no local. “Achei que atrasaria pelo menos uma semana”, brincou sobre a construção. “Conseguimos finalizar o lago no tempo estipulado”, completou ela na legenda.

