Ana Hickmann mostra lago de 32 m² em mansão

Ana Hickmann compartilhou com os seguidores uma pequena reforma que fez em sua mansão, localizada em Itu. Ela construiu um lago de 32 m² no quintal da casa, e compartilhou diversos vídeos e fotos da obra pronta.

A apresentadora contou que todo o processo de construção e resultado vão ao ar em seu canal do Youtube. “Em nenhum sonho mais lindo conseguiríamos imaginar este pedaço do paraíso na nossa casa. O Alezinho participou de todo o processo, escolha dos detalhes tamanho do lago e até escolha dos peixes”, começou Ana na legenda.

Além do lago, o terreno conta com casa na árvore do filho de Ana, horta particular e uma piscina gigante.

Confira:

