Ana Hickmann faz companhia para marido durante tratamento contra câncer

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, expôs que estava com câncer no pescoço no começo de novembro de 2020. Desde então o empresário vem fazendo o tratamento contra a doença, com quimio e radioterapia. Nesta quinta-feira (7) Ana compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado do marido, no hospital, com uma legenda motivacional.

“Começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. Ter me rebelado, ter me debatido. Ter me machucado, ter sobrevivido. Força, vida, amor @alewin71”, escreveu a modelo. Alexandre se emocionou e compartilhou a mesma imagem em sua conta pessoal, marcando a mulher.

