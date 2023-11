Ana Hickmann explica motivo de ainda estar usando aliança: ‘Presente de uma grande amiga’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2023 - 14:44 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, 24, a apresentadora Ana Hickmann desabafou no Instagram sobre o cansaço emocional que tem sofrido nas últimas duas semanas. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, em 11 de novembro, por lesão corporal e violência doméstica.

“Dá para perceber que a minha voz está um pouquinho ruim. As minhas noites não estão sendo do jeito que eu gostaria, que estava acostumada. Mesmo quando trabalho muito não fico nesse cansaço emocional. Mas o que tenho para dizer é que a força de vocês está chegando. As energias e as orações também. Muito obrigada”, disse.

+ Marido de Ana Hickmann confessa agressão e admite que mentiu: ‘Estava desesperado’

+ Há ‘dias sem dormir’, Ana Hickmann comenta rotina após agressão do marido: ‘Preciso de saúde’

Ela também aproveitou para falar sobre os rumores de que teria voltado a usar aliança após imagens confundirem os seguidores. De acordo com ela, o anel, na verdade, foi um presente de uma amiga.

“É presente de uma grande amiga de anos que sabe tudo sobre alta joalheria. Ela me deu de presente há muito tempo. Resolvi colocar para ter todas as pessoas que são importantes na minha vida pertinho de mim. Não só ela, mas tantas outras amigas que estão junto comigo”, contou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias