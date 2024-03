Ana Hickmann e Edu Guedes marcam presença em evento no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/03/2024 - 20:16 Para compartilhar:

Após assumirem o romance, os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes marcaram presença, na tarde desta terça-feira, 19, em um evento no Rio de Janeiro.

O casal foi clicado juntinho no estande da Kodilar, no SRE Trade Show – Super Rio Expo 2024, um inovador evento de negócios do setor varejista das Américas, realizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro – ASSERJ.

A feira acontece até o próximo dia 21, no Riocentro, na zona oeste da capital fluminense.

Essa foi a primeira aparição pública do novo casal. Os apresentadores são embaixadores de marcas. Ela está à frente da Natural Life e ele da Kodilar.

Após rumores de romance entre os dois, que começaram a circular nas redes sociais no início deste ano, Ana Hickmann e Edu Guedes confirmaram que estão namorando. Eles anunciaram o relacionamento através de uma postagem em seus perfis no Instagram, no dia 12 de março.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu.

