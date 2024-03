Ana Hickmann e Edu Guedes confirmam namoro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/03/2024 - 9:56 Para compartilhar:

Ana Hickmann e Edu Guedes confirmaram que estão namorando nesta terça-feira, 12. O anúncio foi feito no Instagram da apresentadora, que celebrou com uma sequência de fotos românticas ao lado do amado.

+ ‘Fiz quem ela é’, dispara Alexandre Correa sobre Ana Hickmann

+ Edu Guedes e Alexandre Correa trocam acusações e fazem ‘pingue-pongue’ na mídia

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Relembre as polêmicas

A notícia de um suposto namoro de Ana e Edu não é de hoje. Em dezembro de 2023, os dois foram flagrados juntos em um hotel no interior de São Paulo, mas negaram o envolvimento e alegaram estar viajando com suas respectivas famílias.

Desde então, o casal tem sido visto com recorrência. Em fevereiro eles viajaram, na companhia de Alezinho, filho de Ana, a Paraty, no Rio de Janeiro, mas suas assessorias sempre se negaram a comentar o envolvimento.

Alexandre Correa, ex-marido acusado de agressão por Ana, alega que a apresentadora o teria traído com Edu durante o casamento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias