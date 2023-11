Ana Hickmann e Alexandre Correa teriam acumulado dívida milionária, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2023 - 14:51 Para compartilhar:

Segundo informações do portal Leo Dias, além da agressão física que sofreu por parte do marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann também estaria enfrentando uma crise financeira. Existe um acumulado de R$ 14,6 milhões em dívidas, conforme revelado por um levantamento realizado pelo Banco Safra.

Há um montante que resulta da agregação de 46 processos de cobrança instaurados contra o casal e sua empresa no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

“Os fatos abaixo aduzidos demonstram a premente necessidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para que seja realizado o arresto liminar de bens e direitos dos Executados. É inegável que tal fato evidencia a fragilidade das chances de o Exequente satisfazer seu crédito, pelo que se exige adoção de medidas efetivas pelo Poder Judiciário”, diz o advogado no processo.

“O fato de existirem outras execuções em face dos devedores não tem o condão de, por si só, autorizar a constrição patrimonial, o que torna o seu deferimento prematuro nessa fase processual”, completa.

No sábado, 11, a apresentadora da Record TV registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa, após ter sido agredida por ele na mansão do casal, em Itu, no interior de São Paulo.

Hickmann prestou queixa contra Alexandre, por violência doméstica, na Delegacia Central de Itu. Na ocasião, ela afirmou que o marido a agrediu com cabeçadas e fechou uma porta de correr sobre seu braço esquerdo, que precisou de cuidados médicos, enquanto ela tentava escapar de suas agressões. O empresário nega as acusações.

Ana fala em rede nacional sobre o caso

Na manhã de segunda-feira, 13, Ana Hickmann, mesmo após o ocorrido, marcou presença no programa “Hoje em Dia”, do qual apresenta desde 2005. No final da atração, ela foi sucinta ao falar sobre a agressão que sofreu.

“Antes de terminar o programa, gostaria de agradecer o carinho e apoio de todo mundo. Foi e está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho e minha família. Eu ainda não estou pronta para falar a respeito. E assim que estiver pronta, um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo que está aqui, dentro do meu coração, de verdade, como sempre fui com todos. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã, aqui no programa. Obrigada a todos”, disse emocionada.

