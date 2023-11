Ana Hickmann é agredida por marido e presta queixa na delegacia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2023 - 7:43 Para compartilhar:

A apresentadora Ana Hickmann foi agredida pelo seu marido, o empresário Alexandre Correia, na tarde de sábado, 11, em sua casa em Itu, interior de São Paulo.

De acordo com a imprensa de Itu, a ocorrência aconteceu por volta das 16h30. A apresentadora estaria muito machucada e, por isso, foi levada para prestar o depoimento na delegacia central da cidade por exigência do delegado do caso. a reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e Civil do estado de São Paulo e não obteve retorno até o momento.

A internet resgatou um episódio onde Alexandre é muito agressivo com Ana em um vídeo postado nas redes sociais dela. Os dois se desentendem enquanto ele responde a pergunta de um internauta.

