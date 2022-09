Ana Hickmann e Adriane Galisteu fazem as pazes após 10 anos; relembre briga das apresentadoras

Após 10 anos de terem ‘brigado’, Ana Hickmann e Adriane Galisteu fizeram as pazes e se encontram, na manhã desta terça-feira (06), durante a coletiva de imprensa de “A Fazenda 14“, no programa “No Hoje em Dia”, da Record TV.

Na ocasição, as apresentadoras deixaram as polêmicas de lado e se trataram como muita leveza, harmonia e carinho. Galisteu chegou até a abraçar Ana em um determinado momento da atração.

“Olha só quem já está aqui com a gente, do meu lado: Adriane Galisteu! Bom dia, Adriane, bem-vinda ao programa Hoje em Dia! Estou muito feliz por você estar aqui com a gente”, disse Hickmann.

“Ana, não quero te atrapalhar, mas eu queria subir aqui para ficar perto da sua altura!”, falou Galisteu. “A casa é sua!”, correspondeu Hickmann, abraçando a colega.