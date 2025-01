Ana Hickmann divulga carta aberta sobre divórcio e impasse na Justiça contra ex

Ana Hickmann usou suas redes pessoais nesta quarta-feira, 22, para emitir uma carta aberta sobre seu divórcio, pensão, patrimônio, além de questões de impasse na Justiça contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa.

A carta aberta da apresentadora foi divulgada em vídeo publicado em seu canal no YouTube, intitulado como “Tudo o que nunca falei antes”.

Nas imagens, Ana acusa o pai de seu filho de usar as redes sociais para a atacar, difamar sua imagem e a prejudicar no trabalho, e também colocou em questão a ausência do ex-companheiro como pai.

Na parte final da publicação, a apresentadora faz um pedido: “Por tudo isso, peço que não acreditem naquele que se posiciona como vítima, quando, na verdade é um agressor [que] cometeu uma série de ilegalidades nas empresas”.

Assista ao depoimento completo de Ana abaixo: