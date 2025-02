Ana Hickmann detalha mudança para imóvel de Edu Guedes e se derrete: ‘Carinhoso’

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos de idade, usou seu canal no YouTube para detalhar a mudança para o apartamento de Edu Guedes, de 50. Ana e o filho foram para o imóvel, no fim do ano passado, em meio a inseguranças dela, principalmente por conta da relação com o ex-marido.

No vídeo, a apresentadora fala que já se sente em casa e se derrete por Edu Guedes: “Eu saí de uma casa e fui para um apartamento. Apesar de ser um apartamento gigantesco, as coisas mudam… está sendo maravilhoso. Nem eu imaginava que seria tão bom. No começo, tenho que confessar que estava um pouco insegura. Afinal de contas, novo casal, nova história, meu filho, a filha do Edu. Mas a verdade é que está sendo incrível”.

“O Edu é extremamente carinhoso. Ele me deixa fazer tudo aquilo que tenho vontade e me fez sentir em casa. Ele construiu aquele apartamento, mas fez com que eu me sentisse parte daquilo tudo. O Alezinho, por sua vez, foi muito legal a forma com que a Maria recebeu meu filho lá, ajudando a mostrar algumas coisas e a diferença de mostrar no interior de São Paulo, que tem seus prós e contras. E ela é um baita exemplo para ele, como se fosse irmã mais velha”, seguiu.

Críticas ao corpo

Ana Hickmann ainda falou de outros assuntos no vídeo, como críticas que tem recebido por conta de seu corpo, e desabafou sobre o tema: “Primeiro que sou mulher. A gente tem autoestima, quer se olhar no espelho e se sentir bem. Me sinto um pouco cansada de ler e escutar algumas coisas desnecessárias, como se eu fosse obrigada a estar com o shape de 20 anos de idade para o resto da minha vida. Já tive uma pessoa me cobrando sobre isso, e é muito chato”.

“Eu sou um ser humano. Tenho direito de ter altos e baixos, ganhar uns quilos a mais. Sou igual a qualquer outra mulher. Tenho direito de ter celulite, culote, peito caído, barriguinha fazendo dobrinha… qual é o problema? É muito chato ter pessoas apontando o dedo para isso. Quando leio algumas coisas, só consigo pensar ‘ai, que preguiça'”, completou.

Ana também destacou o impacto das mudanças na sua vida na sua silhueta: “Sim, ganhei bastante peso ao longo de 2024 por uma série de coisas que já falei aqui, mas decidi que em 2025 eu já voltei a me cuidar, da minha saúde, do meu bem-estar, da minha disposição, da minha pele, do meu cabelo. Primeiro, são minhas ferramentas de trabalho. Segundo, quero ter saúde para estar perto do meu filho. Quero viver o casamento, ser a melhor mãe e esposa, e isso se faz com saúde”.

“Se uso manequim 42 ou vou voltar ao 38 um dia? Não sei, e está tudo bem. Estou treinando, voltando a fazer tratamento estético, me alimentando da melhor forma possível. Mais do que isso, não vou fazer. Não consigo, até porque não sou super-mulher”, finalizou.