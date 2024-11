Ana Hickmann desabafa sobre pressão após engordar 12kg: ‘Muito cruel’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 8:11 Para compartilhar:

Ana Hickmann, de 43 anos, celebrou a conquista de dois milhões de seguidores em seu canal do YouTube. Para agradecer aos fãs, a apresentadora do “Hoje em Dia”, da Record TV, gravou um vídeo falando sobre vários temas, entre eles os questionamentos sobre a gravidez de um filho com o noivo, Edu Guedes, 50 anos.

A comunicadora disse que engordou 12 kg, mas que está saudável e não vai deixar de suar determinadas roupas ou biquínis por conta dos comentários.

“Gente, não estou grávida. Estou muito acima do meu peso. Está sendo muito cruel essa cobrança. Quer dizer que eu não tenho direito de aumentar o meu peso? Se eu aumentar o peso, estou grávida?”, desabafou.

“Sempre tive o sonho de ser mãe pela segunda vez. Lá atrás eu contei esse desejo. Foi uma sacada para quem estava comigo e fez de tudo para isso nunca acontecer. Mas Deus sabe o que faz e não aconteceu. Mas é um sonho que ainda existe dentro de mim. Ainda tenho o sonho de ser mãe e escutar isso o tempo todo dói e machuca. Eu começo a me cobrar, porque não está acontecendo. Eu não tenho nada de errado, sou uma mulher saudável. Meu companheiro também hoje é super saudável. Então essa cobrança é muito chata”, confessou.

“Além disso, toda mulher tem que ter o corpo que quiser ou que a vida trouxer para ela. Estou passando por muitos problemas, muito estresse. Não consigo ter o tempo que eu tinha antes para poder me cuidar. Estou resolvendo problemas muito sérios e graves. Acha que eu tenho de ir para a academia e clínica de estéticas que eu tinha antes quando achava que estavam cuidando das minhas coisas. O meu corpo manifestou todo esse estresse aumentando o meu peso e não é por excesso de comida. Sempre tive uma alimentação muito saudável”, explicou.

Ana ainda falou sobre o passado traumático com o ex-marido, Alexandre Correa, a quem ela acusa de violência doméstica.

“Quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente fica sempre se perguntando, ‘por que tive que passar por tudo isso?’. Mas aí, chego a conclusão mais importante da minha vida, que o amadurecimento traz para a gente, se algo aconteceu na minha vida, é porque tinha que acontecer para eu ser a mulher que sou hoje. Não mudaria nada”, desabafou.

Ela ainda relembrou a conversa que teve com um padre sobre o fim de seu casamento de 25 anos com o empresário, com quem tem Alezinho, de 10 anos.

“Hoje, faz sentido para mim ter que passar por algumas coisas. Poderia ter sido um pouquinho mais fácil e leve, principalmente pelo meu filho, que tão pequeno passou por tanta coisa. Não mudaria nada do que fiz. Mas, algumas coisas, se eu pudesse não ter tido na minha vida hoje, com certeza teria tentado mudar, mas daí outras coisas não seriam iguais são hoje. Não dá para mudar o nosso passado. É desse passado que a gente forja quem a gente é hoje. Se não fosse o meu passado, eu não teria o meu filho. Eu não teria conhecido um grande amigo que 20 anos depois se tornou o grande amor da minha vida”, completou.