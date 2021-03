Ana Hickmann completa 40 anos e ganha declaração de amor do marido: ‘Te amo’

Nesta segunda-feira (01), Ana Hickmann está completando 40 anos de idade. Na rede social, a apresentadora ganhou muitas felicitações e mensagens especiais pelo seu dia se seguidores e fãs. Seu marido, Alexandre Correa, fez uma linda homenagem e declaração de amor para a loira.

O empresário postou um vídeo no Instagram em que relembrou o início do romance com a esposa e escreveu na legenda: “No dia 1 de março de 1981 nascia em Santa Cruz do Sul (RS) a menina Ana Lucia Hickmann. Hoje, a Ana Lucia Hickmann Correa comemora os seus 40 anos. Aninha, você é a mulher mais linda que eu conheço. Eu sou eternamente grato por ter você ao meu lado – são 23 anos de casamento. Você é uma companheira carinhosa e leal, uma mãe maravilhosa, e uma profissional ímpar”.

Ele concluiu dizendo: “Sua força e determinação são a luz que guia nossa família no melhor caminho. Você é uma mulher linda, porque no seu olhar transparece a beleza do seu coração. Parabéns, Ana. Obrigado por tudo! Meu amor é teu para toda a eternidade. Te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém nessa vida. Feliz 40 anos”.

