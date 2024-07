Ana Hickmann compartilha vídeo motivacional e reflete sobre superação: ‘O sol vem depois’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 15:39 Para compartilhar:

A apresentadora Ana Hickmann, 43 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 22, para compartilhar uma reflexão sobre superação. Com um texto inspirador, ela publicou registros de momentos recentes, como o de sua participação como palestrante em uma rodada de debates sobre violência doméstica.

+Perícia confirma que Ana Hickmann teve assinaturas falsificadas

+Ana Hickmann se emociona com pedido de casamento e conta detalhes: ‘Coisa mais linda do mundo’

“Se existe uma coisa que consigo reconhecer a cada dia que se passa, é que não há tempestade que me faça esquecer que sempre o sol vem depois”, diz o áudio usado por Ana no vídeo, publicado no Feed do Instagram.

Já na legenda da publicação, a ex-modelo deixou uma mensagem motivacional.

“Que a gente nunca esqueça que o sol tá ali, pronto pra brilhar pra gente de novo. Tudo passa! Boa semana”, escreveu Hickmann na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)