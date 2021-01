Ana Hickmann compartilha rotina da família após volta do marido para casa

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, voltou para casa depois de ficar internado alguns dias para um tratamento de câncer no pescoço. Ao retornar para a residência em que mora com a modelo, foi recebido com felicidade pela família.

Para celebrar, Ana preparou um vídeo junto do marido no YouTube, em que mostra a rotina de exercícios que os dois seguem. “Final de semana com esse moço lindo que está ficando fitness de novo. Olha, eu vou falar o seguinte, você pode ganhar uns quilinhos, mas eu não quero mais aquela coisa inchada, porque antes a protuberância aqui era muito grande”, disse, apontando para a barriga de Alexandre. Ele eliminou 18kg após ficar na UTI.

“É tão bom praticar de novo a nossa rotina, que a gente sempre teve, andar com os cachorros… Voltar para a rua depois de muito tempo. Voltar para a rua aqui no condomínio, que a gente está mais tranquilo”, completou a modelo, que estava levando a cachorra Aisha para um passeio.

A comemoração especial de volta de Alexandre para casa foi um almoço preparado pela esposa. “É o primeiro final de semana que o Alê está bem, está pleno, está restabelecido. Ainda temos muitos dias pela frente para ele se recuperar 100%. Porém, é a primeira vez que a gente consegue fazer muitas coisas juntos. E para celebrar a volta dele para casa, eu preparei esse cantinho”, finalizou Ana.

