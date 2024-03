Ana Hickmann chora em live sobre violência contra a mulher: ‘Não tenham medo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/03/2024 - 16:19 Para compartilhar:

A apresentadora Ana Hickmann, 43, não segurou as lágrimas durante uma live sobre violência contra a mulher com a desembargadora aposentada Kenarik Boujikian e a coordenadora da Casa de Mulher Brasileira Ana Cristina.

“A palavra vergonha é algo que todas nós sentimos, quando passa por violência e se depara com aquilo. Violência emocional é a primeira que a gente não quer acreditar que está acontecendo. A violência patrimonial a gente descobre depois de forma muito bruta. A violência processual é ao longo da trajetória do caminho para conseguir ter nossos direitos preservados”, disse Hickmann na rede social.

“Obrigada por nos acompanharem em todas as transmissões. A informação é nosso maior escudo de proteção. Estamos juntas! Não tenham medo. Se protejam!”, completou.

Violência doméstica

No dia 11 de novembro de 2023, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa, após ter sido agredida por ele na mansão do casal, em Itu, no interior de São Paulo.

Ela prestou queixa contra Alexandre, por violência doméstica, na Delegacia Central de Itu. Na ocasião, afirmou que o marido a agrediu com cabeçadas e fechou uma porta de correr sobre seu braço esquerdo, que precisou de cuidados médicos, enquanto ela tentava escapar de suas agressões.

Mesmo separada, Hickmann ainda permanece casada no papel com Alexandre Correa, com quem tem um filho, Alezinho, de 1o anos.

Namoro com Edu Guedes

A fila amorosa andou para Ana Hickmann, 43, que na última terça-feira, 12, assumiu que está namorando com Edu Guedes, 49. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora da Record TV compartilhou uma série de fotos românticas ao lado do amado.

“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu Ana na legenda da publicação.

