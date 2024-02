Ana Hickmann brinca sobre rumores de romance com Edu Guedes: ‘Estou solteira, mas é gatinho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/02/2024 - 20:41 Para compartilhar:

A ex-modelo Ana Hickmann negou os rumores do romance com o chef de cozinha Edu Guedes, seu colega no programa “Hoje em Dia” (Record TV). Convidada para o podcast “Inteligência Ltda” desta quinta-feira, 1º, ela usou de bom-humor ao rebater os comentários.

A apresentadora aproveitou para falar sobre os acontecimento que se desenrolaram após denunciar ter sofrido agressão por parte de seu então marido, o empresário Alexandre Correa, em novembro último.

“Às vezes tenho vontade de chorar, gritar, mas tenho a caixinha da felicidade e ela vale muito mais estar aberta e presente”, desabafou ela, acrescentando que saiu da situação mais fortalecida.

“Experimentei situações que não desejo para ninguém, mas me fizeram ficar mais forte e valorizar ainda mais cada conquista da minha vida e quem está do meu lado”, garantiu ela.

Ana comentou as notícias na imprensa de que estaria namorando o chef e apresentador Edu Guedes.

“Estou solteira, mas é gatinho (risos). Se eu um dia não estiver mais solteira, eu conto. Somos muito amigos há 20 anos. Nasceu uma grande amizade que voltou agora. Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que traí, nunca. Estou solteira sim, por enquanto”, brincou ela.

