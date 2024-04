Ana Hickmann brinca durante café da manhã com Edu Guedes: ‘Dormi pouco, mas dormi bem’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/04/2024 - 16:54 Para compartilhar:

Ana Hickmann começou o dia brincando com o seu namorado, o chef Edu Guedes, logo no café da manhã. A apresentadora compartilhou um vídeo do casal juntinho, nesta terça-feira, 9, dando dica de como parecer bem nas redes sociais após acordar.

A loira revelou que seu segredo é usar os filtros dos aplicativos para disfarçar a aparência de quem não dormiu muito.

“Comecei o dia com um filtro porque a cara está amassada. Porque dormi pouco, mas dormi bem”, confessou ela, que logo mostrou Edu na mesa de café da manhã.

Sem entender muito bem, o chef questiona sobre a fica que ela havia acabado de dar.

“Dormiu o quê?”, quis saber ele. “Dormi pouco, estou com a cara amassada”, repetiu ela.

“Não, começou o dia o quê?”, insistiu o apresentador. Ana não se contém e cai no tudo: “Com um filtro”, responde.

“Ah, filtro. Entendi outra coisa”, expôs ele, para a diversão da amada: “Amor, a realidade é o seguinte… os olhinhos ficam parecendo uma japonesinha”, opinou Ana Hickmann.

