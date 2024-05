Ana Hickmann avalia transformação da amizade em namoro com Edu Guedes: ‘Nunca pensei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 8:20 Para compartilhar:

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro há dois meses, após anos de amizade, e desde então estão produzindo diversos conteúdos de casal. Na última segunda-feira, 13, eles compartilharam um vídeo no YouTube falando sobre possíveis planos de deixarem o Brasil e sobre a transformação da relação.

“Acho que no futuro a gente pode até morar fora do Brasil, mas, hoje, com os filhos ainda adolescentes… a gente mora aqui”, contou Edu. Contudo, Ana não concordou com a ideia e disse que ambos já moraram em outros países, mas “não conseguiria morar muito tempo fora”. “Acho que quero ficar velhinha aqui”, justificou.

O casal também falou sobre a evolução da amizade em namoro. “Na nossa vida foi amizade no passado. Na nossa vida atual, o namoro. Acho que nossa amizade construiu algo que foi importante”, refletiu o cozinheiro. “Primeiro que eu nunca pensei que fosse namorar um amigo”, avaliou Ana.

“E eu pensei uma coisa: quando mandei uma das mensagens para a Ana, me coloquei no teu lugar. E uma delas, do negócio da casa, tudo, me vi na sua situação. Não vi quão grave era. Pensei 100% como amigo o que eu podia fazer por uma pessoa que eu tinha como amiga”, completou Edu.