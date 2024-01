Ana Hickmann anuncia programa digital sobre direito das mulheres

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/01/2024 - 12:31 Para compartilhar:

Ana Hickmann está com novidade em seus projetos. Na próxima terça-feira, 23, a apresentadora estreia um programa digital sobre direito das mulheres, com participações especiais.

No Instagram, Ana fará uma série de lives sobre garantia dos direitos das mulheres no Brasil. No episódio de estreia, as convidadas são a Maria da Penha, ativista da causa, e a Regina Célia, vice-presidente do Instituto Maria da Penha.

O primeiro episódio será transmitido às 23h. No encontro, o trio falará sobre a importância da Lei Maria da Penha para proteger as vítimas de violência doméstica.

