Ana Hickmann acusa ex de forjar 48 assinaturas, inclusive em empréstimo bancário; ele nega

A defesa de Ana Hickmann acusou Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, de falsificar sua assinatura em um contrato de empréstimo com uma instituição financeira. O empresário nega as acusações.

A equipe da ex-mulher de Alexandre Correa contratou uma perícia grafotécnica particular que atestou que 48 assinaturas falsificadas foram feitas por Claudia Helena dos Santos, braço direito do empresário e ex-agente de Ana.

“Claudia Helena dos Santos realizava as imitações de forma tão costumaz e despreocupada, que praticamente ‘criou’ uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickmann. Ela colocou nas suas ‘obras’ elementos não somente de sua grafia, mas até de sua própria assinatura”, diz o estudo, que analisou contratos com os bancos Daycoval, Safra e Itaú.

Os documentos analisados contam também com a assinatura de Alexandre Correa, e foram entregues ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), que instaurou um inquérito policial para investigação.

Ao Estadão, Alexandre Correa afirmou que “não há como comprovar que as assinaturas foram ou não feitas por Ana Hickmann”.

“Tentativas e mais tentativas de denegrir minha imagem e distorcer os fatos com mentiras. O próprio DEIC deu como inconclusivo o parecer sobre as assinaturas”, disse, sobre as acusações.

