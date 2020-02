Ana Furtado relembra tratamento contra o câncer: “Vontade de viver”

View this post on Instagram

Essa foto foi tirada no dia 14 de dezembro de 2018, dia da minha última sessão de radioterapia, meu último dia de tratamento. Ela representa tanto pra mim…. 🙏🏼🌟 E hoje compartilho essa lembrança por uma razão especial. Hoje, dia 4 de fevereiro, é o #DiaMundialDoCâncer. Data que simboliza a luta pela prevenção da doença e conscientização. Conscientização da importância de ir ao médico com regularidade, de ter seus exames em dia, de manter hábitos saudáveis física e mentalmente. Porque quanto mais cedo houver um possível diagnóstico, maiores são as chances de cura. O dia de hoje também pede que tenhamos consciência de que o momento do diagnóstico é duro, de que os tratamentos não são simples, de que câncer é difícil… mas não é uma sentença de morte. É preciso consciência de que a cura é possível. De que, por mais árdua que seja essa batalha, você pode sair dela vencedor ou vencedora. Com fé, com força e com o amor daqueles que amamos (e isso inclui nós mesmos), superamos os mais difíceis desafios. A fé e o afeto podem nos fortalecer de maneira extraordinária. Para quem vive o câncer, como paciente ou pessoa próxima, é preciso compreender e também ter consciência de que virão dias de dor, choro, medo. E tudo bem. Faz parte do processo. É humano, fortalece. Os dias de luz, coragem, felicidade, superação também vêm. Mas, independentemente do dia, busque vivê-lo intensamente. Busque contemplar a vida como ela merece ser contemplada. Apreciar cada detalhe. Ressignificar sua existência e valorizá-la. Porque nessa vida (a única que temos!) nenhum medo pode ser maior que a nossa alegria e vontade de viver!