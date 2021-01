Ana Furtado ‘proíbe’ Boninho de dar spoilers sobre BBB21

Com data de estreia marcada para o dia 25 deste mês, a 21ª edição do Big Brother Brasil já tem dado o que falar, com possíveis ‘brothers’ cotados para entrar no maior reality show do país e com o “chefão” do programa, Boninho, doido para dar spoilers sobre a atração.

Nesta terça-feira (5), Boninho publicou um vídeo em seu Instagram brincando com a mulher, a atriz e apresentadora Ana Furtado, dizendo que está com vontade de contar para seus seguidores como será a primeira prova do programa.

“Amor, tô com uma vontade? Sabe o que acontece, a gente falou que vai dar um spoiler no dia 8. Mas eu acho que vou contar como é que vai ser a primeira prova do Big Brother”, diz o diretor geral da atração.

A atriz rapidamente o proíbe de revelar qualquer coisa sobre o programa. “Não, não, não! Não vai contar nada, Boninho! Quieto!”, diz a atriz.

