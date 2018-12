Ana Furtado diz que planejava visitar João de Deus após câncer de mama

A apresentadora Ana Furtado, que recentemente lutou contra um câncer de mama, afirmou que tinha planos de se encontrar com João de Deus, médium acusado de ter abusado sexualmente inúmeras mulheres.

“Quando essas denúncias começaram a aparecer eu chorei demais, porque eu tenho fé em Deus, fé nas pessoas. E ele, João de Deus, sempre foi uma figura pra todos nós muito especial, com um dom divino, realmente, e abençoada”, contou durante o programa É de Casa, da TV Globo, de sábado, 22.

Ana revelou que visitaria o médium em 2019: “Todas as pessoas que vão até ele, vão em busca disso, de um alento, da cura. Eu própria, te confesso, depois de tudo que passei esse ano, quis ir no João de Deus. Estava me programando pra ir no ano que vem.”

E acrescentou: “É muita decepção. É muito triste. Perceber que realmente essa é a verdadeira índole, a verdadeira missão dele”, desabafou a apresentadora, que ressaltou que o que resta é “entregar agora nas mãos da Justiça do homem.”

Ana Furtado comemorou o fim de seu tratamento contra o câncer de mama em 17 de dezembro.