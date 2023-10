Ana Furtado celebra fim de seu tratamento contra o câncer: ‘Acabou, até nunca mais’; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2023 - 9:17 Compartilhe

A apresentadora Ana Furtado compartilhou o fim do seu tratamento contra o câncer de mama, descoberto em 2018. Para celebrar a data, ela publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparece, ao lado do marido, o diretor da TV Globo, Boninho, tomando o último comprimido. Emocionada, ela recebeu abraços e beijos do companheiro.

“Acabou. Fiz questão de encerrar esse ciclo ao lado do meu amor, melhor amigo e grande parceiro. Último tamoxifeno. Acabou. Até nunca mais!, escreveu na legenda.

Nos comentários, diversos famosos deixaram uma mensagem de carinho.

“Que emoção , obrigada por todas as vezes que você me deu uma palavra de incentivo, você é guerreira”, escreveu Preta Gil que segue em recuperação de um câncer no intestino.

“Que alegria Ana. Muito, muito feliz por você”, disse a jornalista Fernanda Gentil.

“Que alegria. Te amamos”, falou a atriz Lucy Alves.

“Não é uma batalha, mas sim uma jornada”

Na próxima segunda-feira, 2, a apresentadora lança seu livro Até nunca mais, onde compartilha como foi o processo de descoberta e cura do câncer de mama. Com sessão de autógrafos, gratuito e aberto ao público, a obra expõem toda sensibilidade, desafio e jornada íntima da sua história. O mês de outubro, conhecido também como Outubro Rosa, é dedicado a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Hoje, me sinto honrada com a simples possibilidade de poder tocar as pessoas com a minha história. Esse livro nasceu com esse objetivo, de trocar com que vive, ou viveu, a mesma coisa que eu. De iluminar esse caminho tão difícil e ingrato que é o do paciente oncológico. Porque o câncer é uma doença desconcertante no sentido mais pleno da palavra”, refletiu.

