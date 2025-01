Ana Furtado celebra férias em família com Boninho pela primeira vez em 17 anos

Ana Furtado, 51, comemorou as férias do marido, Boninho, pelas redes sociais nesta terça-feira, 14. Segundo a apresentadora, essa é a primeira vez que o diretor vai conseguir viajar com a família desde que a filha de 17 anos, Isabella, nasceu.

Em uma publicação com os três passaportes, a famosa escreveu: “Partiu férias. Primeira vez que o Boninho vai com a gente em janeiro, desde que a Isabella nasceu. Já está sendo lindo”. Em outra postagem, Ana mostrou a empolgação com a viagem dos três após tanto tempo e se diz bastante feliz com a animação do marido.

+ Rumo ao SBT, Boninho se despede da Globo com reflexão em rede social

+ Quem é Boninho? Relembre trajetória do diretor que deixou a Globo após 40 anos

Nos comentários, os seguidores se divertiram com o caso. Uma pessoa comentou: “O BBB tirou 25 anos de vida do Boninho”. Outra internauta apoiou o descanso: “Merecido”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Em dezembro de 2024, o diretor deixou a TV Globo após 40 anos de trabalho. Pelas redes sociais, o ex-Big Boss escreveu que “chegou a hora de voar solo” e aproveitou para se declarar à emissora.