Ana Clara comenta conexão emocional com a música: ‘Os clássicos sempre me trazem aquela nostalgia’

Consolidada no samba e pagode, Ana Clara falou sobre a forte influência que seu pai teve em sua carreira musical. Além disso, revelou como a paixão pelo universo musical foi transmitida de forma significativa por seu pai, moldando seus gostos e inspirando-a a seguir seu próprio caminho na música.

“Meu pai me influenciou muito na música e muita coisa que eu escuto e gosto de tocar vem dele”, afirmou.

Segundo a artista, desde cedo, seu pai apresentou a ela uma ampla variedade de estilos musicais, desde os clássicos até os mais contemporâneos, permitindo que ela mergulhasse em um universo musical rico e diversificado.

Para Ana Clara, a música tornou-se uma linguagem universal que a conecta com suas raízes e memórias.

“Os clássicos sempre me trazem aquela nostalgia da família, infância e amigos, e isso é uma forma que eu vejo de me aproximar deles mesmo estando longe”, compartilhou ela, revelando que através dessas músicas se sente mais próxima das pessoas que ama.

No entanto, mesmo com essa conexão nostálgica, Ana Clara revela estar sempre antenada no que está acontecendo no cenário musical brasileiro atual. A artista acredita que compartilhar músicas atuais com o público é uma maneira de também mostrar sua identificação com o presente e de celebrar a evolução natural da música.

“Eu sou muito ligada no que está acontecendo no Brasil, então eu gosto muito de colocar músicas atuais, porque sei que o público vai amar”, declara.

