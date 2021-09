Ana Clara celebra primeira temporada como profissional e projeta título do Brasileirão para coroar o ano Com apenas 16 anos, a meio-campista participou de três partidas no Paulistão, sendo titular em duas delas

No próximo domingo (26), a equipe do Palmeiras entra em campo para a disputa do jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Corinthians. Derrotadas por 1 a 0 na partida de ida, as Palestrinas precisam de uma vitória para conquistar o primeiro título nacional.

Dentre as atletas palmeirenses que compuseram o elenco até a grande final, está Ana Clara, jovem meia de 16 anos, que participou de sua primeira temporada como profissional no ano de 2021. A atleta disputou três partidas pelo Paulistão Feminino, mas foi relacionada para outras dez, todas do Brasileirão, inclusive o jogo de ida da final no último dia 12.

– É uma sensação única poder estrear como profissional, ainda mais de um clube tão grande quanto o Palmeiras. Sou muito grata por tudo o que vivi aqui dentro e espero seguir recompensando a confiança que depositaram em mim. Para coroar esse ano tão maravilhoso, vamos batalhar até o último lance para trazermos o título do Brasileirão para casa – comentou.

Ana Clara também comentou sobre a importância de conviver com um elenco tão completo e experiente como é o do Palmeiras. A jovem atleta reforça que é muito grata pela oportunidade de aprender cada dia mais com grandes atletas do futebol nacional, como é o caso de Ary Borges, Thaís, Katrine, Julia Bianchi e Duda Santos, que possuem passagens pela Seleção Brasileira.

– Aprendi e sigo aprendendo muito com todas as atletas do Palmeiras. É um elenco muito habilidoso e experiente, recheado de jogadoras com passagens pela Seleção Brasileira, que me auxiliam dia após dia. São conselhos que eu ouço e deixo marcado na memória para poder evoluir cada vez mais como jogadora e pessoa – concluiu a meia.

O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (26), às 21h (horário de Brasília), contra o Corinthians. Para conseguir o título no tempo regulamentar, as Palestrinas precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença.

