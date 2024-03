Ana Castela se une ao mexicano Gabito Ballesteros para o lançamento de ‘Saudade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/03/2024 - 13:19 Para compartilhar:

Depois de bater recordes e se consagrar como a cantora mais ouvida do país, Ana Castela se une ao astro mexicano Gabito Ballesteros para o lançamento de “Saudade”, canção que mistura o agronejo com a música latina. O single chega nesta sexta-feira (15) em todas as plataformas digitais.

Gravada durante o projeto AgroPlay Verão 2, realizado pela AgroPlay Music, “Saudade” marca a união entre Brasil e México, com dois grandes nomes da atualidade dividindo o mesmo palco. Atualmente, Ana Castela reúne mais de 17 milhões de ouvintes mensais e Gabito, 20 milhões por mês. Astros em seus países, ambos mostraram o quanto a música brasileira se complementa a latina em uma mistura perfeita. A gravação da canção, contou com uma luau na beira da praia que resultou em clipe, confira.

A união entre Ana e Gabito marca uma nova fase da AgroPlay Music que tem como objetivo entrar cada vez mais no mercado internacional. “Conseguimos perceber o quanto o Brasil e o México caminham juntos na música, trazer o Gabito para o nosso projeto que é o AgroPlay Verão foi uma grande oportunidade de nos aproximarmos de uma cenário que estamos construindo cada vez mais, queremos explorar novos horizontes entrando no mercado internacional com os nossos artistas”, comenta Rodolfo Alessi, fundador da AgroPlay Music.

Com composição de Mateus Félix, Léo Souzza, Vinicius Poeta, Lucas Medeiros, a canção fala sobre o final de um relacionamento e sobre a saudade que ficou. “Foi uma experiência incrível cantar ao lado do Gabito, é muito legal ver como as culturas se misturam e como fica massa essa união. Durante a gravação o público pegou a música muito rápido, tenho certeza que será um sucesso”, comenta a boiadeira.

