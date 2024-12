Ana Castela se pronuncia sobre fim do romance com Gustavo Mioto: ‘Seguimos com gratidão’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 17:00 Para compartilhar:

A cantora Ana Castela, 21 anos, se pronunciou sobre o fim do romance com Gustavo Mioto, 27, confirmado na manhã desta sexta-feira, 13. Durante a tarde, ela usou as redes sociais para fazer um comunicado oficial.

“Eu quero compartilhar algo importante com vocês, que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos”, começou ela através de texto publicado nos Stories do Instagram, juntamente com uma foto de paisagem em preto e branco ao fundo.

“Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigado por tudo!”, finaliza ela.

Essa é a terceira vez que o casal de sertanejos termina o namoro. No fim de 2022, rumores davam conta de um possível envolvimento entre Mioto e a Boiadeira, porém os dois só assumiram a relação em junho do ano seguinte.

Os artistas terminaram pela primeira vez em setembro de 2023, mas reataram um mês depois. A segunda fase da relação durou até janeiro deste ano, quando Ana anunciou o segundo rompimento.