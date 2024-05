Ana Castela rebate críticas por mostrar doação para o RS: ‘Não faz nada por ninguém’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 15:38 Para compartilhar:

A cantora Ana Castela rebateu críticas que recebeu por mostrar as doações que arrecadou em prol dos afetados pelas tragédias no Rio Grande do Sul. Ela faz parte do grupo de artistas mobilizados em ajudar as vítimas das chuvas e das enchentes que atingiram o estado nos últimos dias.

A sertaneja reuniu seus amigos e começou a comprar doações para serem enviadas para as cidades da região e usou as redes sociais para compartilhar as ações que ela vem mobilizando.

“Primeira remessa de compras, o que coube no carro (estávamos em um só hoje) !! AINDA TEM MUITO POR VIR!! Obrigada a todos que estão ajudando!!!!”, escreveu ela na legenda de uma publicação no Instagram, na última terça-feira 7, com um carrossel de fotos exibindo as doações ao lado de amigos.

Apesar de esclarecer que se tratava da primeira remessa, a cantora foi criticada pela quantidade de itens adquiridos.

Ao ver um comentário negativo, a cantora tratou de se defender.

“Leiam legendas antes de falarem algo. Se ajuda, reclamam; se não ajuda, reclamam… Cansei de povo chato que não faz nada por ninguém a não ser infernizar a vida do outro. Foi o que coube em um carro. Por isso que eu nunca posto nada! Existem pessoas ruins demais”, disparou ela.

“Tem coisa que me irrita tanto que eu não posso falar o que eu penso aqui no Instagram, ou ele me bane. Então, eu vou ficar quieta e continuem ajudando o RS”, desabafou a Boiadeira, como é conhecida.

