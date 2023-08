Ana Castela rebate críticas por apresentação no Criança Esperança: ‘Fiquei muito nervosa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 14:56 Compartilhe

Ana Castela foi uma das atrações do Criança Esperança, na Globo, nesta segunda-feira, 7. A artista abriu a apresentação em cima de um cavalo alegórico, depois se juntou a João Gomes e Chitãozinho e Xororó, mas sua performance foi criticada por alguns internautas.

No Instagram, nesta terça-feira, 8, a artista não conteve o choro e rebateu os comentários negativos. “Fiquei muito nervosa. Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal, então, nesse momento, ter cantado bem ou não, não importa”, explicou.

Foi um momento lindo e único de ver ela no palco de um projeto tão especial que é o Criança Esperança! 🤍 📱| Ana Castela via Instagram Stories. pic.twitter.com/T3ilYUdVDT — QG Ana Castela (@QGdaAnaCastela) August 8, 2023

Apesar do nervosismo, Ana pontuou que “só de estar lá foi muito legal, muito bonito”. “Ao vivo, na Globo, em cima de um cavalo, depois, do nada, você pega e canta com o Chitãozinho e Xororó… É muita loucura!”, completou.

“Eu não consegui chorar lá e eu tô chorando aqui agora. Bicho, cê tá doido. Que loucura que foi. Eu vi a Xuxa, eu vi a Eliana”, destacou emocionada.

e a ana castela levou o cavalo mesmo pro criança esperança pic.twitter.com/WmRcx34eWZ — Acervy (@acervommes) August 8, 2023

📺| CONFIRA APRESENTAÇÃO do João e Ana Castela no palco do Criança Esperança!! Isso é Joao Gomes no palco bb! pic.twitter.com/JgOuD2cDqb — Site João Gomes🌵🏜️ (@sitejoaogomes) August 8, 2023

Ana Castela e Chitãozinho & Xororó e João Gomes no Criança Esperança 2023 pic.twitter.com/ffcvnuPduo — edited by paulo 📁 (@filegloss) August 8, 2023



