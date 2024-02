Ana Castela lança última parte de ‘Boiadeira Internacional’ com músicas inéditas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/02/2024 - 14:37 Para compartilhar:

Para finalizar um dos projetos mais importantes da sua carreira, Ana Castela lança a quarta e última parte do DVD “Boiadeira Internacional”. Com cinco faixas, sendo três inéditas e duas regravações, o EP Volume 4 está disponível nas plataformas digitais.

Três canções inéditas ganham destaque neste lançamento. “Lua”, feat Alok e Hungria (Ana Castela / Hungria / Alok / Mateus Félix / Rodolfo Alessi / Marco Carvalho / Paulo Pires / Ray Antônio / Everton Matos / Diego Ferrari / Rafael Quadros) vem acompanhada do clipe que mostra a união de três gêneros distintos em uma canção que promete animar o público com hip-hop, sertanejo e eletrônico. Além dela, “Bonde das Boiadeiras” (Mateus Félix / Rodolfo Alessi / Rapha Soares / Renno Poeta / Júnior Gomes) e “Pra Sempre sem Ser” (Mateus Félix / Marco Carvalho / Lucas Ing / Mateus Costa/ Thales Lessa) também estão entre as novidades.

Outros dois grandes sucessos que marcam a trajetória da cantora até aqui, “Nosso Quadro” (Marco Carvalho / Rodolfo Alessi) e “Boiadeira” (Diego Barão / Gabriel Vitor / Jota Lennon / Rodolfo Alessi) compõem o EP. Todas as canções virão acompanhadas de clipe e o público poderá conferir ao longo das semanas no canal oficial da cantora.

Gravado em maio de 2023, o primeiro DVD da Ana Castela já conta com números expressivos nas plataformas digitais e durante todo o ano foi consagrado como um dos maiores sucessos da atualidade, mantendo diversas canções do projeto no topo das paradas musicais.

Para 2024, a cantora vem preparando diversos projetos, entre eles a gravação de um novo DVD focado em modão sertanejo.



