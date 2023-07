Ana Castela lança ‘Solteiro Forçado’, primeiro single do DVD ‘Boiadeira Internacional’, gravado na tríplice fronteira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 15:08 Compartilhe

Após uma noite histórica que marcou a carreira da jovem cantora Ana Castela e a vida de aproximadamente 70 mil pessoas presentes em Santa Terezinha do Itaipu/PR, a jovem boiadeira se prepara para lançar o primeiro DVD da carreira, e “Solteiro Forçado” foi a faixa escolhida para dar start no projeto “Boiadeira Internacional”. Já disponível nas principais plataformas de áudio e com tudo para entrar para o topo das mais ouvidas, a canção traz melodia romântica e letra de Ana Castela, Rodolfo Alessi, Mateus Félix, Rapha Soares, Benício Neto, Vinicius Poeta e Léo Souza, com produção musical de Eduardo Godoy.

“Solteiro Forçado” é uma das minhas preferidas do DVD, ela vem bem na pegada que eu quero fazer agora, mais voltado pro sertanejo, música romântica. Tô ansiosa pra ver o que a galera vai achar dela.”

A canção, também disponível em vídeo no YouTube oficial da cantora (assista aqui), traz imagens de um dos momentos mais marcantes da gravação, onde Ana canta acompanhada do piano. O projeto é a comprovação de um dos maiores fenômenos da atualidade, que vem mantendo o topo de todas as listas musicais no Brasil e fora dele. Ana assumiu o topo dos charts na Europa, mais especificamente em Portugal, onde esteve mês passado. Falando em internacional, Ana Castela se prepara para sua primeira turnê nos Estados Unidos, que acontecerá em outubro deste ano.

Nos shows os fãs já cantam em peso a nova música e mostram que a aceitação é unânime. “É incrível ver como o público está empolgado e ansioso para o lançamento oficial, tenho certeza que será um sucesso e que muito em breve todos estarão cantando por aí. A roça venceu, bebê.”, comenta Ana Castela.

Este é o primeiro lançamento do DVD que contou com importantes participações como Simone Mendes, Matheus & Kauan, Gustavo Mioto, Alok & Hungria e Luan Pereira, em breve novas canções serão apresentadas ao público.

Atualmente, Ana ultrapassa 15 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de áudio, tornando-se uma das artistas brasileiras mais ouvidas da plataforma. No YouTube, a boiadeira de 19 anos acumula mais de 2 milhões de inscritos e quase 1 bilhão de visualizações.

