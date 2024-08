Ana Castela lança ‘Menino do Laço Comprido’ em homenagem ao primo no projeto ‘Herança Boiadeira’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 15:32 Para compartilhar:

Com sucesso expressivo, Ana Castela vem apresentando aos fãs o projeto “Herança Boiadeira”, novo DVD gravado em Londrina. Nesta sexta-feira, 2, a boiadeira apresenta a segunda inédita, “Menino do Laço Comprido”, a canção já está disponível em todas as plataformas digitais.

O lançamento conta com composição da própria cantora ao lado dos amigos, Mateus Felix, Leo Souzza, Julya Delfino, Maryana Delfino e Thiago Marcelo. “Menino do Laço Comprido” é inspirada no primo, que passou a infância e adolescência com Ana na fazenda e também nos rodeios.

Diferente de “Minha Herança”, primeiro single do projeto que já conta com mais de 25 milhões de players no Spotify. O single é dançante e conta com um ritmo que promete animar os fãs. A canção ganhou clipe e mostra imagens de Ana e o primo dançando juntos durante a gravação do DVD.

Homenageando também as raízes do interior, o “laço comprido” mencionado na música é uma modalidade esportiva tradicionalmente conhecida nas vaquejadas e rodeios por todo o Brasil. “Escrevi essa música para meu primo que sempre foi meu parceiro na fazenda, vivemos muitas histórias ao longo da vida, ele laçava e por isso o nome da canção, espero que outras pessoas também possam se sentir homenageadas”, completa a boiadeira.