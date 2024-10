Ana Castela, João Gomes e Menos é Mais estão entre os indicados ao Prêmio Multishow 2024

Larissa Pereirai Larissa Pereira - https://istoe.com.br/author/larissa/ 26/10/2024 - 12:09 Para compartilhar:

Na última quinta-feira (24), foram revelados os indicados ao Prêmio Multishow 2024, que celebra os destaques da música nacional. Entre os artistas selecionados, o Grupo Caldi se destacou com um elenco de peso, formado por Ana Castela, Julliany Souza, Felipe e Rodrigo, Thullio Milionário, João Gomes, Menos é Mais, Nadson O Ferinha, DJ Topo e Manu Bahtidão. Com um total de nove indicações, a empresa se consolidou como o time com o maior número de estrelas concorrentes da noite.

A academia responsável pelo evento avalia shows, canções e álbuns, destacando os artistas mais relevantes do último ano. A cerimônia busca incluir uma variedade de sonoridades, estilos e ritmos, reunindo um elenco diverso para celebrar a pluralidade e a riqueza da música nacional.

Apresentada por Tatá Werneck, Tadeu Schmidt e Kenya Sade, a premiação acontecerá no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, e será transmitida ao vivo pelo Multishow e pela TV Globo. Para a 31ª edição do evento, é possível esperar performances memoráveis e encontros especiais no palco da premiação.

Os assessorados do Grupo Caldi estão em destaque nas seguintes categorias: Artista do Ano, com Ana Castela; Gospel do Ano, com Julliany Souza e sua emocionante “Lindo Momento”; Sertanejo do Ano, com o hit “Gosta de Rua” de Felipe e Rodrigo; e Forró/Piseiro do Ano, com Thullio Milionário e seu sucesso “Casca de Bala”, além de João Gomes e a popular “Coração de Vaqueiro”.

Para os apaixonados, Menos é Mais traz o viral “Coração Partido” na categoria Samba/Pagode do Ano. Nadson O Ferinha representará o Arrocha do Ano com “Oração”. DJ Topo também marca presença na categoria Funk do Ano com o sucesso “MTG Quem Não Quer Sou Eu”, enquanto Manu Bahtidão chega com força para a disputa de Brega do Ano com “Daqui Pra Sempre”.

Vale lembrar que neste ano, o público terá a oportunidade de votar em cinco categorias: Show do Ano, Categoria Brasil, Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano e Revelação do Ano. As demais categorias serão definidas pelos membros da Academia Multishow.

