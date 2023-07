Ana Castela faz desabafo sobre acne nas redes sociais: ‘Sofro muito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2023 - 0:59 Compartilhe

Ana Castela abriu o coração nesta sexta-feira, 28, sobre seu problema com acne. Nos stories do Instagram, a cantora confessou sofrer com a qualidade de sua pele.

“Se você tem espinha e sofre com isso… BATE AQUI! Sofro muito também”, desabafou. Na sequência, ela compartilhou algumas fotos do rosto com espinhas e disse ter melhorado após tratamento com dermatologista.

“Eu uso muita maquiagem e como mal. Então coma bem e não use tanta maquiagem”, aconselhou a Boiadeira, revelando, ainda, que não foi liberada por seus médicos para tomar medicação antiacne.

Anteriormente, a namorada de Gustavo Mioto também confessou que esse é um dos motivos pelos quais toma “hate” nas redes sociais, em um story que foi posteriormente apagado.

Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias